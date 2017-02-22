WEATHER UPDATE
DRY CONDITIONS ARE ANTICIPATED ACROSS THE MID-SOUTH THIS AFTERNOON AND TONIGHT. TEMPERATURES WILL REMAIN WELL ABOVE NORMAL THE NEXT FEW DAYS, WITH AFTERNOON HIGHS IN THE MID 70S TO NEAR 80 DEGREES THURSDAY AND FRIDAY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL BE POSSIBLE ON FRIDAY, MAINLY DURING THE LATE AFTERNOON AND EVENING HOURS AS A COLD FRONT MOVES ACROSS THE REGION.
MUCH COOLER TEMPERATURES ARE EXPECTED OVER THE WEEKEND WITH AFTERNOON HIGHS IN THE 50S. LOW TEMPERATURES ARE EXPECTED TO BE NEAR FREEZING SUNDAY MORNING. RAIN CHANCES RETURN TO THE FORECAST EARLY NEXT WEEK.
Gary Pickens-StormTeam 7 Forecaster
email: gpickens@wbbjtv.com