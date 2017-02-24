WEATHER UPDATE
DRY AND WARM CONDITIONS WILL PREVAIL ACROSS THE MID-SOUTH TONIGHT. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL BE POSSIBLE BY FRIDAY AFTERNOON, CONTINUING INTO THE EVENING HOURS, AS A COLD FRONT MOVES ACROSS THE AREA. A FEW STRONG TO SEVERE STORMS WILL BE POSSIBLE DURING THIS TIME. TEMPERATURES WILL BE WELL ABOVE NORMAL THROUGH FRODAY WITH AFTERNOON HIGHS IN THE MID 70S TO NEAR 80 DEGREES.
EXPECT DRY AND COOLER WEATHER OVER THE WEEKEND. AFTERNOON HIGHS WILL GENERALLY BE IN THE 50S WITH OVERNIGHT LOWS NEAR FREEZING BY SUNDAY MORNING. RAIN CHANCES RETURN TO THE FORECAST EARLY NEXT WEEK WITH TEMPERATURES WARMING BACK INTO THE 60S AND 70S.
Gary Pickens-StormTeam 7 Forecaster
email: gpickens@wbbjtv.com