WEATHER UPDATE
SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL CONTINUE ACROSS THE REGION TODAY, GRADUALLY TAPERING OFF FROM WEST TO EAST TONIGHT. LOCALLY HEAVY RAINFALL IS POSSIBLE ACROSS NORTHEAST ARKANSAS WHICH COULD RESULT IN ADDITIONAL FLOODING. HIGH PRESSURE WILL BUILD IN FOR THE WEEKEND WITH DRY WEATHER, PLEASANT TEMPERATURES AND LOW HUMIDITIES. DRY WEATHER WILL CONTINUE INTO EARLY NEXT WEEK AS UPPER LEVEL HIGH PRESSURE BUILDS OVER THE REGION. TEMPERATURES WILL CLIMB WELL INTO THE 80S MONDAY AND TUESDAY.
Gary Pickens-StormTeam 7 Forecaster
email: gpickens@wbbjtv.com