WEATHER UPDATE
HOT AND HUMID WEATHER WILL CONTINUE TODAY WITH HIGHS IN THE LOWER 90S AND HEAT INDEX READINGS APPROACHING 100 DEGREES. AN ISOLATED SHOWER OR THUNDERSTORMS IS POSSIBLE THIS AFTERNOON. CHANCES FOR SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL INCREASE ON THURSDAY AS AN UPPER LEVEL DISTURBANCE MOVES THROUGH THE REGION. SOME SEVERE STORMS ARE POSSIBLE.
ISOLATED TO SCATTERED MAINLY AFTERNOON AND EVENING THUNDERSTORMS ARE EXPECTED FRIDAY AND SATURDAY. HOT AND HUMID CONDITIONS WILL PREVAIL WITH HIGHS IN THE LOWER 90S. A COLD FRONT WILL MOVE THROUGH THE AREA LATE SUNDAY INTO EARLY MONDAY WITH NUMEROUS SHOWER AND THUNDERSTORMS. A BRIEF BREAK FROM THE HUMIDITY IS POSSIBLE AFTER THE COLD FRONT MOVES THROUGH EARLY NEXT WEEK.
Gary Pickens-StormTeam 7 Forecaster
email: gpickens@wbbjtv.com