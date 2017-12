West Tennessee All-Star Game rosters

The rosters have been selected for the 2017 West Tennessee All-Star Game. The North and South rosters are listed below.

NORTH # Name School 1 Shamar Givens South Side 2 Nathan Davenport Munford 3 Charles Campbell USJ 6 Kendarius Holliman Liberty 7 Emanuel Jordan Crockett Co 8 Deandre Scott Lexington 9 Rhomerius Knight Adamsville 10 Marvin Cliff, Jr Peabody 11 Hudson Nanney Dresden 12 Savon Stewart Henry Co 13 Deandre Burnett Ripley 16 Riley Cormia Westview 17 Cade Rogers Obion Co 18 Jacob Buie USJ 19 Trekarrius Harvey North Side 20 Treyvon Jones Union City 21 Kylan Washington Munford 22 Ty Layman TCA 23 Chris Shear West Carroll 24 Zach Yarbrough TCA 25 Jalen Scott South Fulton 26 Levi Gage Davison Hardin Co 27 Devin Burns Fayette Ware 28 Heath Cary Obion Co 51 Clevin Hill South Side 52 Joey Burd Hardin Co 60 Latrell Halliburton Dyer Co 62 Brantley Whitwell Peabody 70 Braden Austin Adamsville 71 Mason Swope Dyer Co 72 Jamaine Wilkes Liberty 73 Andrew Foster Scotts Hill 74 Heath Harris TCA 75 Matthew Martin Peabody 80 Grant McMahn McNairy 85 Brent Moore Haywood 87 Nevee Robinson Peabody Johnson Finley Riverside