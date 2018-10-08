Top 5 Plays: Week 8
JACKSON, Tenn. — The top plays from Week 8 of the high school football season are as follows:
#5: TCA’S KEVIN DAVIS MAKING DEFENDERS MISS GOING IN FOR THE SCORE. TCA DEFEATED HALLS 42-6.
#4: HUMBOLDT’S BOBBY JOHNSON TAKES THIS PASS TO THE HOUSE. HUMBOLDT DEFEATED GLEASON 68-42.
#3: HARDIN COUNTY’S RIVERS HUNT SHOWS HE CAN DO MORE THAN THROW THE FOOTBALL. HARDIN COUNTY DEFEATED SCOTTS HILL 35-0.
#2: NORTH SIDE’S TYKEISE THARPE GETS THE BALL AND DOESN’T LOOK BACK. NORTH SIDE DEFEATED CHESTER COUNTY 46-8.
#1: HAYWOOD’S TAYLOR SHIELDS FIELDS THE PUNT AND TAKES IT HOME. HAYWOOD DEFEATED CROCKETT COUNTY 41-14.