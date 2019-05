High School Baseball State Tournament Scores (May 22)

MURFREESBORO, Tenn. — Results from the TSSAA high school baseball state tournament from May 22, 2019:

CLASS A:

Loretto 10 / USJC 1

Lake County 8 / Eagleville 5

TCA 4 / Franklin Grace 3

Summertown 13 / Greenback 6

Greenback 6 / Lake County 5

Franklin Grace 7 / Loretto 2

CLASS AA:

Sequatchie County 6 / Haywood 4

Elizabethton 4 / Pigeon Forge 2

Covington 12 / Nolensville 4

Forrest 5 / Loudon 1

Nolensville 4 / Elizabethton 3

Sequatchie County 6 / Loudon 5