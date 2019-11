High School Basketball Scores (Nov. 26)

JACKSON, Tenn. — Local high school basketball scores from November 26, 2019 are as followed:

GIRLS:

Dresden 40 / McKenzie 32

Westview 74 / Henry County 43

TCA 52 / Crockett County 49

Greenfield 66 / Gibson County 37

Union City 63 / Haywood 40

McNairy 54 / Hardin County 49

Fayette Ware 60 / South Gibson 57

Huntingdon 44 / Lexington 37

Scotts Hill 65 / Big Sandy 30

Wayne County 53 / Riverside 33

Obion County 43 / Jackson Christian 39

Madison 49 / Milan 38

BOYS:

Bradford 72 / Peabody 68

Fayette Ware 83 / South Gibson 76

Madison 78 / Milan 43

Union City 63 / Haywood 48

Henry County 57 / Westview 49 (OT)

Lexington 71 / Huntingdon 38

McNairy 68 / Hardin County 57

Crockett County 69 / TCA 67

Obion County 59 / Jackson Christian 54

Dyersburg 70 / Tipton Rosemark 63