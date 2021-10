Football Friday Night Final Scores: Week 11

Check out these final scores for Week 11 of high school football in West Tennessee:

Hickman County 7

Adamsville 33

Millington 14

Bolivar Central 7

Covington 55

Bolton 6

Liberty Magnet 6

Chester County 41

South Gibson 45

Crockett County 28

Crittenden County, KY 13

Dresden 20

Jackson Christian 48

Fayette Academy 7

Camden 28

Gibson County 6

Obion County 12

Haywood 48

Portland 0

Henry County 56

Halls 0

Humboldt 40

Union City 14

Huntingdon 48

Milan 31

Jackson North Side 14

Lexington 28

Jackson South Side 29

Greenfield 0

Lake County 22

McEwen 6

McKenzie 42

West Carroll 0

Peabody 48

Dyersburg 50

Ripley 0

Lewis County 13

Riverside 42

East Hickman 48

Scotts Hill 27

FACS 3

Trinity Christian 42

Harding Academy 6

USJ 42

Houston County 0

Westview 62