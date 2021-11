HUMBOLDT, Tenn.–Here are the unofficial results from the Humboldt Municipal Election-November 2, 2021

Humboldt Mayor

-Marvin Sikes 74%

-Thomas D. Emery 5%

-Terry Johnson 9%

-Christine Warrington 11%

-Yahweh Yahweh < 1%

Humboldt Alderman-Ward 1

-Tammy L. Porter 74%

-Sarah Shivers 26%

Humboldt Alderman-Ward 2

-Lenford Carr 46%

-Leon McNeal 45%

-Yahweh Yahweh 8%

Humboldt Alderman-Ward 4

-Shane Lynch 87%

-Brittney Bunn-Gabarra Keller 12%