Football Friday Night Jamboree: Final Scores

It is Football Friday Night Jamboree! Here are the Final Scores:

JCS 21 Obion Co. 6

Westview 27 Humboldt 0

USJ 21 Dyer County 7

Crockett County 24 Brighton 13

Milan 13 Munford 25

Dyersburg 27 Gibson Co. 6

South Gibson 14 Peabody 13

South Side 21 TCA 7

Paducah-Tilghman 21 North Side 0