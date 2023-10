Football Friday Night: Week 9 Final Scores

Here are the final scores for Week 9 of Football Friday Nights:

South Gibson 27

Lexington 2

McNairy 47

Liberty Tech 0

Peabody 31

JCM 14

Gibson Co. 0

Huntingdon 51

Trezevant 0

Milan 49

Riverside 35

Adamsville 13

Dyersburg 38

Scotts Hill 0

West Carroll 26

Camden 28

Lake Co. 16

JCS 56

TCA 56

First Assembly 35

Evangelical 14

USJ 49