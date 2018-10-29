Top 5 Plays: Week 11
JACKSON, Tenn. — The top 5 plays from Week 11 of the high school football season are as follows:
#5: NORTH SIDE’S KAMERON FARRINGTON FINDS CAMARYON JONES FOR THE SCORE.
NORTH SIDE DEFEATED SOUTH SIDE 26-7.
#4: JACKSON CHRISTIAN’S SETH SNIDER GOES DEEP TO ZACH SIMPSON.
JACKSON CHRISTIAN FELL TO FAYETTE ACADEMY 42-20.
#3: DRESDEN’S DIVERS LOCKHART TAKES THE SNAP AND DOESN’T SLOW DOWN UNTIL HE REACHES THE ENDZONE.
DRESDEN DEFEATED HUMBOLDT 62-0.
#2: SOUTH GIBSON’S LANDON LAMBERT RETURNS KICKOFF FOR TD.
SOUTH GIBSON FELL TO MILAN 26-21.
#1: DYERSBURG’S CHRISTOPHER RUSSELL TAKES THE KICK TO THE HOUSE.
DYERSBURG DEFEATED CROCKETT COUNTY 41-27.