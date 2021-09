Football Friday Night Final Scores: Week 6

Check out these final scores from a great night of football in West Tennessee:

Riverside 41

Camden 8

Bolivar Central 14

Craigmont 12

Kirby 28

Crockett County 20

South Fulton 0

Dresden 62

Gleason 28

Greenfield 0

Melrose 20

Haywood 43

South Gibson 0

Henry County 10

Milan 33

Huntingdon 63

USJ 56

Jackson Christian 17

Westview 35

Jackson South Side 0

Peabody 30

Lake County 6

Humboldt 0

Lausanne 52

Westwood 8

Lexington 56

Jackson North Side 41

Liberty Magnet 0

West Carroll 7

McKenzie 54

Hardin County 45

McNairy Central 0

Dyer County 25

Munford 51

Chester County 20

Obion County 13

Union City 42

Ripley 41

Perry County 6

Scotts Hill 21

Trinity Christian 30

Tipton-Rosemark 27

Bruceton 8

Hickman County 48