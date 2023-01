Programa de cámaras policiales destinado a esclarecer delitos

JACKSON, Tenn. — Usted podría ayudar a resolver crímenes y hacer de Hub City un lugar más seguro para vivir.

El Departamento de Policía de Jackson está invitando a todos los que tengan una cámara externa en su hogar o negocio a registrarse en su Programa de Registro de Cámaras.

El programa permite que las empresas y los residentes registren sus cámaras de seguridad en el departamento de policía.

Una vez registrado, el departamento de policía puede enviarle solicitudes de video si ocurre un delito en su área.

El jefe de policía Thom Corley dice que registrar su cámara no le dará a los oficiales acceso a su cámara.

“Para qué no es. No es para que nosotros estemos viendo. No tenemos acceso para ver sus cámaras una vez que se registra. Todo lo que nos brinda es información que nos está informando que tiene una. Entonces, si un crimen ocurre o ocurre un incidente en un área donde hay uno registrado, le enviaremos un enlace por correo electrónico para que pueda subir un video si lo desea”, dijo.

Corley dice que el programa ya ha ayudado a resolver casos en Hub City.

No hay ningún costo para registrarse en el programa. Y es completamente voluntario.

Si desea registrar su cámara, haga clic aquí.