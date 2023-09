Football Friday Night: Week 4 Scores

It is the fourth week of football here in West Tennessee! See final scores below and check for updates as we receive them:

USJ 0

JCS 41

North Side 18

Lexington 17

Westview 42

Liberty 6

Hardin Co. 41

Memphis East HS 6



Peabody 30

Adamsville 20

Riverside 57

Gibson 12

South Gibson 41

Christian Co. 16



Crockett Co. 35

South Side 14

Greenfield 17

Humboldt 6

Chester Co.

Dyer Co.



Dyersburg 56

Bolivar 24

Milan 62

Camden 25

McKenzie 23

McEwen 0

West Carroll 47

Perry Co. 14

Ripley 40

McNairy 13

Dresden 62

Halls 0

First Assembly Christian

Bruceton

Obion Co. 49

Fulton Co. 0



Haywood 47

Fayette-Ware 8

Brentwood 17

Henry Co. 14



Huntingdon 48

Columbia Academy 14

Memphis Middle College 62

Middleton 0

Lake Co. 52

South Fulton 44



Covington 42

Scotts Hill 0



TCA

Fayette Academy

Tupelo Christian

Harding Academy

Union City 46

Gleason 6