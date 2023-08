Football Friday Night: Week 2 Scores

It is the second week of football here in West Tennessee! See final scores below:

Dresden 42

McKenzie 14

Liberty Tech 8

North Side 54

JCM 19

South Side 21

Decatur County Riverside 54

Lexington 7

Humboldt 0

Scotts Hill 20

Milan 35

Chester County 27

Union City 19

USJ 20

Adamsville 22

McNairy Central 6

Fayette Academy 20

Bolivar Central 51

JCS 47

Peabody High School 14

Crockett County 42

Ripley 21

Grace Christian

TCA

Hamilton 22

South Gibson County 42

Memphis BA 26

Haywood County 46

Obion County 14

Westview 13

Trezevant 6

Dyer County 38

Fulton County 12

South Fulton 40

Gibson County 20

Tipton Rosemark 28

Greenfield 21

Stewart County 14

Riverdale 20

Henry County 21

Thrasher 40

Middleton 12

Lake County 12

Dyersburg 48

Halls 46

Rossville Academy 42

Gleason 14

Perry County 6

Giles County 28

Hardin County 34

