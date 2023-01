Campaña de donación de sangre New Year, New You en Jackson

JACKSON, Tenn. — LIFELINE Blood Services organizará su campaña anual de donación de sangre con el tema New Year, New You en su centro de Jackson.

Los primeros 100 donantes recibieron una camiseta y un cupón para un batido de mezcla de frutas de 24 onzas gratis de Tropical Smoothie Café.

Además de Tropical Smoothie Café, LIFELINE también se asoció con Jackson Massage and Day Spa, donde todos los donantes podían ingresar para ganar un paquete de spa “de pies a cabeza” y una membresía ilimitada de 90 días para 9Round Kickboxing Gym.

“Nuestra próxima campaña de donación de sangre temática es en febrero y se llama Gifts from the Heart, y tenemos algunos premios maravillosos y algunos obsequios maravillosos. Así que también estamos muy entusiasmados con eso. Pero nos encantaría tener una gran participación hoy. Estamos abiertos hasta las 6 p. m.”, dijo Melinda Reid, gerente de marketing de LIFELINE Blood Services.

La campaña de donación de sangre se llevó a cabo en la ubicación de 183 Sterling Farms Drive. Reid dice que cada donación de sangre salva hasta tres vidas.

LIFELINE brinda servicios de sangre a 21 condados del oeste de Tennessee y 14 ubicaciones de servicio de helicópteros de emergencia.

Puede encontrar horarios para los centros de Jackson y Dyersburg en el sitio web de LIFELINE.

